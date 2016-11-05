Турецкая армия нанесла удары по 71 объекту террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нанесли удары по 71 объекту инфраструктуры на подконтрольной боевикам «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) территории на севере Сирии за последние 24 часа. Об этом в субботу проинформировал турецкий Генштаб.

В частности, минобороны Турции заявило о пяти убитых террористах. В ходе военных действий также получили смертельные ранения пятеро бойцов оппозиционных сил Сирии, поддерживаемых Турцией. Помимо этого убит один солдат турецкой армии.

Международная коалиция в свою очередь нанесла пять авиаударов, в результате атак погибли восемь боевиков.