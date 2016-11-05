В России начнется серийный выпуск нового снайперского комплекса

Руководитель Центрального НИИ точного машиностроения Дмитрий Семизоров показал новую винтовку, разработанную предприятием, вице-премьеру Дмитрию Рогозину, передает ТАСС. По его словам, новый снайперский комплекс разработали для российских спецслужб. Он уже прошел госиспытания и готов к серийному выпуску.

«Винтовки прошли государственные испытания успешно. Уже завершилась работа межведомственной комиссии, уже присвоены литеры», - уточнил Семизоров.

По его словам, первой новый снайперский комплекс получит Федеральная служба охраны (ФСО) России.

«Уже есть заказ первый, первая партия небольшая. Она пойдет в войсковую эксплуатацию в ФСО, и отрабатываем уже и серийные поставки», - добавил он.