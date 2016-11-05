В Москве у посольства Турции проходит митинг

В Москве возле турецкого посольства проходит митинг. Митингующие требуют освободить арестованных депутатов прокурдской Партии демократии народов, передает «РИА Новости».

Пикет проводят российские и курдские активисты. Всего возле здания посольства собрались около 20 человек. Они держат в руках плакаты на русском, турецком и курдском языках: «Хватит террора и арестов! Свободу депутатам и мэрам!»

«Митинг проходит в формате встречи муниципального депутата с жителями, поэтому не требует согласования», - пояснил организатор акции муниципальный депутат Дмитрий Захаров. После его окончания начнутся одиночные пикеты возле посольства.

В пятницу турецкая прокуратура задержала 12 депутатов от прокурдской Партии демократии народов, в том числе ее сопредседателей Селахаттина Демирташа и Фигена Юкседага, восемь из них арестованы судом.