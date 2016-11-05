Въезд на территорию Украины запретили почти 140 артистам России

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну почти 140 артистам из России. Об этом заявила депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Червакова.

«По результатам проверки был выявлен ряд лиц, деятельность или высказывания которых противоречили интересам обеспечения безопасности нашего государства, в связи с чем было принято решение о запрете им въезда на территорию Украины», - говорится в ответе СБУ на депутатский запрос Черваковой.

В документе имена российских деятелей культуры не перечислены.