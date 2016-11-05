На юго-востоке Турции произошел взрыв, есть погибшие – СМИ

Не менее двух детей стали жертвами взрыва в центре турецкого города Ширнак, четыре ребенка получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление губернатора провинции.

«Дети были немедленно доставлены в больницу, однако спасти жизнь двоих детей не удалось», - заявил чиновник. Еще четверо пострадавших детей остаются в городской больнице. По факту инцидента начато расследование.

В Ширнаке в пятницу происходили задержания оппозиционных прокурдских депутатов от Партии демократии народов (ПДН).

В пятницу в другом турецком городе - Диярбакыре, где также происходили задержания, произошел взрыв, унесший жизни, по последним данным, десяти человек.