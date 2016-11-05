Аэропорт Пекина перестал принимать рейсы из-за сильного смога – СМИ

Не менее 1150 рейсов в субботу отменены международным аэропортом Пекина «Столица» из-за сильного смога. Следовавшие в и из России пассажирские рейсы вылетели и прибыли с незначительным отставанием от расписания, передает ТАСС.

Видимость в китайской столице начала ухудшаться еще в четверг. В городе объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень экологической опасности.

Сейчас концентрация вредных для здоровья веществ в воздухе в Пекине в девять раз превышает норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения.

Главный источник загрязнения - выхлопные газы автомобилей и выбросы угольных теплоэлектростанций.