Трампа увели со сцены во время выступления в Неваде

Агенты секретной службы США экстренно увели кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа со сцены во время его выступления перед сторонниками в Неваде, сообщает Reuters. По данным агентства, такое решение было принято из-за сообщений об угрозе в толпе.

Одного из участников митинга полиция вывела с заломленными назад руками. Позже сообщалось, что оружия у задержанного обнаружено не было.

На видеозаписи, распространенной телеканалом Fox News, видно, как сотрудники спецслужб, прикрыв Трампа своими телами, уводят его со сцены. Кандидат в президенты через несколько минут вернулся и продолжил выступление, выразив благодарность своей охране. «Хочу поблагодарить секретную службу США и правоохранительные органы Рино и штата Невада за их быстрые и профессиональные действия. Хочу также поблагодарить тысячи людей за их твердую и незабываемую поддержку. Нас ничто не может остановить, мы снова сделаем Америку великой!» - сказал он.