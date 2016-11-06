Следственный комитет назвал основную версию взрыва дома в Иванове

Следственный комитет России (СКР) рассматривает утечку бытового газа в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Иванове.

«Предварительный анализ ситуации и первоначальные следственные действия дают основания следствию на данный момент рассматривать в качестве приоритетной версии утечку бытового газа», - говорится в сообщении СК.

Ведомство отметило, что в настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия, приступили к допросу жильцов дома и работников обслуживающей коммунальной организации, сотрудников газовой службы.

Спасательно-поисковые работы на месте обрушения завершены, теперь ведется разбор завалов.

Взрыв произошел в Иванове на улице Минской утром в воскресенье. Обрушилась часть двухэтажного дома. Площадь разрушения, по данным МЧС, составила до 80 кв. м. В результате произошедшего погибли пять человек, в том числе и четырехлетний ребенок. По последним данным, пострадали восемь человек, четверо из них в больнице.

Сотрудникам МЧС удалось обнаружить под завалами выжившего мужчину в тяжелом состоянии и живую женщину.