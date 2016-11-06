Британская военная разведка назвала «Армату» революционным танком

Британская военная разведка считает танк Т-14 на платформе «Армата» революционной разработкой современного танкостроения. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на внутренний документ министерства обороны страны.

«Неудивительно, что танк произвел настоящую сенсацию», — говорится в документе. Автор доклада говорит о провале оборонной стратегии Великобритании в связи с тем, что британские военные не работают над созданием машины, которая могла бы противостоять «Армате».

При этом в докладе подчеркнуто, что документ не может быть использован как официальное заявление министерства.

Танк «Армата» показали впервые в прошлом году на ежегодном Параде Победы в Москве 9 мая. К 2020 г. на вооружение планируется поставить более двух тысяч таких танков.

В докладе отмечаются преимущества нового российского танка: его вооружение, легкость и скорость, защищенность экипажа и использование электроники военных самолетов.

Автор документа напоминает, что военные Великобритании в последние годы занимались разработкой защиты от самодельных взрывных устройств, применяемых боевиками в Ираке и Афганистане. В связи с этим автор выражает сомнения в способности противостоять угрозе со стороны танков.