Число жертв взрыва газа в Иванове возросло до шести

Число погибших при взрыве газа в доме в Иванове увеличилось до шести человек, обнаружено тело еще одного мужчины. Об этом «РИА Новости» рассказала представитель регионального управления Следственного комитета (СК) Ольга Долева.

«Тело еще одного мужчины обнаружено», - сказала Долева. Таким образом, общее число погибших при взрыве газа достигло шести человек.

По информации регионального МЧС, тело было найдено в ходе разбора завалов.

По последним данным, пострадали восемь человек.

Взрыв бытового газа произошел в Иванове на улице Минской утром в воскресенье. Обрушилась часть двухэтажного дома. Площадь разрушения, по данным МЧС, составила до 80 кв. м. Сотрудникам МЧС удалось обнаружить под завалами выжившего мужчину в тяжелом состоянии и живую женщину. В настоящее время поисково-спасительные работы завершены.