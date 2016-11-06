В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды

В столичном регионе 7 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося снегопада с сильными порывами ветра.

«Объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности погоды, который означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба», - сообщили в Гидрометцентре. Ожидается еще 20% месячной нормы осадков, которая в ноябре равна 58 мм. Все это усугубится сильнейшим гололедом, предупреждают синоптики.

В Смоленской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ивановской областях также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождем.

Из-за гололеда автовладельцам настоятельно рекомендуют пересесть на общественный транспорт, если это возможно. В МЧС предупреждают обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.