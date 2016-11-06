Российской R'n'B-певице запретили на три года въезд на Украину

Госпогранслужба Украины запретила на три года въезд Кристине Саркисян, которая исполняет песни в стиле R&B, soul и выступает под псевдонимом KristinaSi.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госпогранслужбы Украины. Утром в воскресенье, 6 ноября, при прохождении паспортного контроля в аэропорту «Борисполь» пограничники проверили информацию по пассажирам, улетавшим в Минск, и установили запрет певице на въезд на территорию Украины.

«В отношении данной гражданки России был составлен протокол об административном нарушении по ст. 204-2 КУоАП и запрещен ей въезд в Украину сроком на три года», - говорится в сообщении украинских погранслужб.

Отмечается, что «гражданка РФ отказалась от присутствия в суде, о чем написала заявление, и ближайшим рейсом покинет пределы Украины».