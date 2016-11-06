Черногория сообщила о планах «российских националистов» убить премьер-министра

Прокуратура Черногории заявила о причастности к попытке госпереворота в стране 16 октября группы «русских националистов» и об их плане убить премьер-министра Мило Джукановича. Об этом сообщает Reuters.

«Организованная группа «российских националистов» руководствовалась тем, что Джуканович не покинет пост в результате выборов и его следует «убрать» силой», – сказал главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич.

Убить премьер-министра должен был стрелок «с дальней дистанции», уточнил прокурор. Целью «российских националистов» было убийство премьера для помощи партии оппозиционеров занять парламент, отметил он. Прокурор не уточнил, о какой именно партии идет речь.

Группа, которая должна была убить Джукановича, была сформирована на территории Сербии, Черногории и России.

Специальный прокурор Черногории по организованной преступности и коррупции Миливое Катнич заявил, что следователи не обнаружили доказательств причастности России к подготовке терактов и попытке путча в день парламентских выборов.

«У нас нет доказательств того, что российское государство как бы то ни было причастно к этому. Мы продолжим сотрудничество с Россией, так как организаторы преступной группы являются гражданами России», - приводит слова прокурора ТАСС.

В конце октября власти Сербии сообщили о депортации нескольких россиян, подозреваемых в подготовке терактов в Черногории.

19 октября были арестованы 20 сербских граждан по подозрению в организации нападений на государственные учреждения.