В московских аэропортах задержали около 60 рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды задерживается вылет и прилет около 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

В «Шереметьево» задержаны более 40 рейсов различных авиакомпаний, в числе которых «Аэрофлот», AirEuropa, Чешские авиалинии и AirSerbia. В «Домодедово» задержали вылет шести самолетов и прилет 11. Во «Внуково» отложены три рейса.

Ранее в Московском регионе были объявлены штормовое предупреждение и «оранжевый» уровень опасности. Синоптики предупредили о снегопаде с сильными порывами ветра и гололеде.