Самолет из Брюсселя экстренно сел в Пизе из-за драки на борту

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Брюсселя на Мальту, совершил вынужденную посадку в аэропорту итальянского города Пиза из-за драки на борту лайнера. Об этом сообщила бельгийская газета Soir.

По данным издания, драка возникла из-за «невероятно агрессивного поведения выходцев из Восточной Европы», национальность которых не приводится. Членам экипажа удалось успокоить дерущихся пассажиров, однако командир самолета решил совершить экстренную посадку. В Пизе четырех дебоширов сняли с рейса.