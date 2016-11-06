Кандидат от правящей партии выходит во второй тур президентских выборов в Болгарии – exit poll

Кандидат от правящей в Болгарии партии ГЕРБ Цецка Цачева и выдвинутый инициативным комитетом, возглавляемым партией социалистов «БСП», генерал Румен Радев выходят во второй тур президентских выборов, свидетельствует exit poll Alpha Research.

Согласно данным агентства, явка в первом туре выборов президента и вице-президента составила 52,4%, а на референдуме, проходящем параллельно, - 45,3%.

«Румен Радев получает 24,8%, Цецка Цачева - 23,5%,», - свидетельствуют данные агентства, объявленные в эфире телеканала Nova TV.

Также более 10% набрал кандидат от коалиции «Объединенные патриоты - НФСБ, АТАКА и ВМРО» Красимир Каракачанов.

По данным exit poll, 6,2% избирателей проголосовали против всех.

Выборы президента и вице-президента проходят в Болгарии 6 ноября параллельно с национальным референдумом по вопросам избирательного законодательства.