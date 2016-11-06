Литва с января будет собирать данные об авиапассажирах

Литва одной из первых стран в ЕС начнет собирать и систематизировать данные об авиапассажирах. С января 2017 г. авиакомпании будут регистрировать и предоставлять данные о лицах, прибывающих в республику авиатранспортом и улетающих из нее.

Власти считают, что такая система предотвратит и поможет своевременно раскрывать преступные действия.

Кроме имени, фамилии, даты рождения, пола и гражданства перевозчики должны будут сообщить данные уникального кода пассажира, данные визы или прочего документа, позволяющего находиться в стране, контактный адрес пассажира, статус его регистрации, а также всю информацию о билете, багаже, месте на борту самолета, типе оплаты билета, сумме, контактные данные лица, которое покупало билет. Компании также должны будут предоставлять всю информацию, связанную с рейсом.