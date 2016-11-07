Штаб Трампа подключился к редактированию его аккаунта в Twitter

Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа по прессе предупредили его, что импульсивные высказывания могут стоить ему победы на выборах. Как пишет The New York Times, его аккаунт в Twitter стал рассматриваться штабом как «нефильтрованный канал для агрессии». За несколько дней до выборов записи Трампа начала редактировать его пресс-секретарь Хоуп Хикс.

Издание приводит эпизод от 1 ноября, когда Трамп, прибыв в Маями, увидел в аэропорту самолет президента США Барака Обамы. «Почему он занимается предвыборной кампанией (кандидата от демократов Хиллари Клинтон), вместо того, чтобы создавать рабочие места и приводить в налаживать программу ОbamaCare. Вернитесь к работе», - произнес Трамп заготовку для публикации. После небольшого редактирования Хикс добавила к призыву кандидата слова «ради американского народа», после чего пост был опубликован.