Доклад HRW о бомбардировке школы в Сирии в Минобороны сочли «информационным вбросом»

Данные доклада Human Rights Watch о бомбардировке школы в сирийском Аль-Хас 26 октября, в российском Минобороны назвали информационным вбросом. «Публикация спустя больше недели Human Rights Watch очередных обвинений в «военном преступлении», где в качестве новых «доказательств» фигурируют некие телефонные «интервью» семи пострадавших, не выдерживает никакой критики и является очередным информационным вбросом», - приводит ТАСС слова представителя министерства Игоря Конашенкова.

Минобороны России 27 октября опубликовало «исчерпывающие и абсолютные фотофакты с беспилотника отсутствия каких-либо следов бомбардировки комплекса зданий школы Аль-Хасе», указал Конашенков. «Каких-либо даже косвенных свидетельств присутствия детей не только в этих зданиях, но и в самом Аль-Хасе» также не представлены, отметил представитель Минобороны.

27 октября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил об обстреле комплекса зданий школы в провинции Идлиб, где погибли 28 человек. Представитель Минобороны России заявил, что информация ЮНИСЕФ не соответствует действительности, а опубликованные в западных СМИ видеокадры якобы авиаудара являются склейкой более 10 смонтированных отрезков.