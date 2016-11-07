В центральной Оклахоме произошло землетрясение магнитудой 5

В центральной части штата Оклахома 6 ноября произошло землетрясение магнитудой 5, сообщают CBS News. Как сообщила Геологическая служба США, первый толчок был зафиксирован в 20.44 воскресенья, его эпицентр находился в миле к западу от Кушинга (где располагается крупнейший торговый хаб для сырой нефти) и примерно в 80 км к северо-востоку от Оклахома-Сити. Землетрясение ощущалось в Айове, Иллинойсе и Техасе, а также в Миссури - и до Канзас-сити.

Пожарный департамент Кушинга сообщил, что в центре города имеются значительные разрушения, но госпитализация никому не потребовалась. В течение двух часов в городе не было электричества. Жителей из центра эвакуировали на случай возможных утечек газа.

Занятия в школах Кушинга в понедельник отменены.