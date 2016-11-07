Ольга Васильева считает Сталина большим политиком с большим знаком «минус»

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что неоднозначно относится к фигуре Иосифа Сталина.

«Но как я могу относиться к Сталину, человеку, тирания которого очевидна? Человеку, на совести которого – и не только на его совести – жертвы политических репрессий. Но при этом мы должны согласиться, что этот человек – государственник. Я его обычно называю большим политиком с большим-большим знаком "минус". Это мое отношение, поэтому вряд ли тут можно меня считать сталинисткой», – сказала Васильева в интервью «Интерфаксу».

Она также напомнила, что ее кандидатская и докторская диссертации посвящены Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны, и в том числе отношению Сталина к церкви.

«В 1943–1953 гг. этот тиран и прагматик использовал потенциал Русской православной церкви для организации послевоенного мироустройства. Уникальность этого десятилетия заключается в том, что интересы правителя и церкви совпали», – сказала Васильева.