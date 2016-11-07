Фигурант дела Никиты Белых получил три года колонии за хищение кредитов Сбербанка

Предприниматель Альберт Ларицкий, бывший владелец Нововятского лыжного комбината, в получении взятки от которого подозревается экс-губернатор Кировской области Никита Белых, приговорен к трем годам колонии общего режима. Как пишет «Коммерсантъ», Лефортовский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, приговор вступил в силу. По версии следствия и суда, Ларицкий похитил более 254 млн руб., которые взял в кредит у Сбербанка.

На процессе подсудимый полностью признал свою вину, частично возместил ущерб. Дело рассматривалось в особом порядке. Гособвинение помимо представителя Лефортовской межрайонной прокуратуры поддерживал лично заместитель прокурора Москвы Юрий Катасонов.

По версии следствия ФСБ, весной 2010 г. Нововятский лыжный комбинат (НЛК) договорился с германской фирмой BINOS GmbH на поставку оборудования для комплектации завода на 1,7 млн евро. Летом того же года Ларицкий дал указание гендиректору НЛК Владимиру Сысолятину подготовить пакет документов для обращения в кировское отделение Сбербанка на получение кредита под инвестиционный проект по производству ориентировочно стружечной плиты. Примерно в то же время он купил в Швейцарии фирму Champion Chemicals AG. Как считает следствие, затем по поручению Ларицкого был изготовлен подложный контракт, согласно которому эта швейцарская компания якобы обязалась поставить на НЛК оборудование на $16,7 млн. На основании этих документов кировское отделение Сбербанка открыло НЛК кредитную линию на 144 млн руб. под залог якобы закупаемого имущества. Переведенные на счет НЛК деньги сразу же были конвертированы в $4,6 млн и перечислены швейцарской фирме в качестве платы за оборудование. Оттуда они в несколько заходов были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже оказались на личном счете Ларицкого в швейцарском Credit Suisse.

В январе 2011 г. Ларицкий подписал с НЛК договор процентного займа, по которому обязался предоставить предприятию заем в $10 млн. В марте он перевел двумя траншами с личного счета предприятию $12 млн, которые сразу же вернулись в Швейцарию под видом оплаты оборудования Champion Chemicals. Тогда же Ларицкий попросил у Сбербанка новый кредит, поскольку оборудование BINOS GmbH оказалось дороже и стоило не 1,7 млн евро, а почти 12 млн евро, и подал пакет поддельных документов, считает следствие. По версии ФСБ, Ларицкий также добился от департамента госсобственности Кировской области выделения лыжному комбинату из регионального залогового фонда пяти объектов недвижимости для реализации инвестиционного проекта. Осенью 2011 г. Сбербанк открыл предприятию кредитную линию с лимитом на 250 млн руб. для организации производства и пусконаладочных работ, пишет «Коммерсантъ». Ларицкий вновь стал поручителем, а между банком, НЛК и правительством области был заключен договор ипотеки о залоге государственной недвижимости. НЛК получил 199 млн руб., из которых 110 млн руб. сразу же перечислили якобы поставщику. На самом же деле, по мнению суда, таким образом Ларицкий и его сообщники вывели деньги из-под контроля кировского отделения Сбербанка, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. В общей сложности, как установили следователи ФСБ, из предоставленных кредитов было похищено 254 млн руб.