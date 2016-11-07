В Китае одобрили новый закон о кибербезопасности

Законодательный орган Китая одобрил в третьем чтении противоречивый закон о кибербезопасности, сообщает агентство «Синьхуа».

Проект закона о кибербезопасности позволит правоохранительным органам замораживать счета иностранных граждан и организаций, которые подозреваются в саботаже государственной информационной инфраструктуры Китая.

Как пишут западные СМИ, иностранные технокомпании, в частности гиганты Кремниевой долины, обеспокоены тем, что закон также направлен на защиту внутреннего IT-сектора Китая. По их мнению, новые правила отбивают желание китайских покупателей приобретать иностранную продукцию.