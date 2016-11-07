Часть красной ветки московского метро закроют 13 ноября

Движение поездов на участке Сокольнической линии от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры» будет прекращено в воскресенье,13 ноября, в течение всего дня. В пресс-службе столичного метрополитена «Интерфаксу» объяснили, что это связано с проведением работ по капитальному ремонту пути. Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 14 ноября, в 5.30.

В течение всего дня движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» – «Комсомольская» и «Парк культуры» – «Саларьево».

На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход закроются станции «Красные Ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный Ряд», «Библиотека им. Ленина» и «Кропоткинская».

Станции «Парк культуры» и «Комсомольская» временно станут конечными с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии.