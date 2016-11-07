Абэ надеется на встречу с Путиным в ноябре в Перу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется в середине ноября обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы подготовки к предстоящему в середине декабря визиту главы российского государства в Японию.

В середине месяца мы встретимся на саммите стран АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Перу и удостоверимся в наличии прогресса в подготовке к предстоящему в декабре визиту президента Путина», – сказал премьер. В понедельник, в частности, он принял в своей резиденции министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который назначен ответственным за вопросы хозяйственного сотрудничества с Россией. Министр доложил главе правительства о результатах своего только что состоявшегося визита в Москву.

Ранее Сэко заявил, что Токио и Москва обсуждают сотрудничество во множестве отраслей экономики. В качестве сфер, в сотрудничестве в которых заинтересованы страны, он назвал больницы и развитие городской среды, стимулирование промышленности на Дальнем Востоке и сотрудничество в области высоких технологий. «Мы хотим видеть набор проектов, который позволит россиянам почувствовать, что их жизнь меняется», – отметил министр.

Сэко отказался назвать конкретные проекты, но отметил, что японская сторона выдвинула на рассмотрение несколько десятков инициатив, а Москва предложила около 70. В общей сложности речь может идти примерно о сотне совместных проектов.