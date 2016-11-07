ФСБ выявила в Волгоградской области ОПГ, финансирующую сирийских террористов

ФСБ сообщила о выявлении в Волгоградской области организованной преступной группы (ОПГ), которая причастна к финансированию международных террористических организаций, в том числе в Сирии. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ, ОПГ раскрыли сотрудники управления и регионального УМВД.

Группа «Октябрьский джамаат» действовала в Октябрьском районе области. Спецслужбам удалось установить трех предполагаемых членов ячейки радикальных исламистов. Дома у них нашли компьютеры; предмет, похожий на штатный заряд подствольного гранатомета ВОГ-17 с закрепленным запалом УЗРГ, усиленный поражающими элементами из гвоздей; предмет, похожий на гранату РГН; детонатор.

Против задержанных возбуждено дело о содействии терроризму.