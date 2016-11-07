Подрядчик космодрома Восточный получил срок за присвоение 1,7 млн рублей

Гендиректор коммерческой организации – подрядчика на строительстве космодрома Восточный приговорен к 3,5 года колонии. Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк, он признан виновным в присвоении 1,7 млн руб. Это решение принял Благовещенский городской суд.

По версии следствия, в июле 2013 г. ООО осужденного заключило с заказчиком договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на космодроме. В октябре – ноябре 2013 г. подрядчик получил 2,7 млн руб. Предприятие выполнило работы и отчиталось за сумму чуть более 990 000 руб., установило следствие. Более 1,7 млн руб. из общей суммы гендиректор ООО перечислил на счет другой организации, после чего денежные средства были обналичены и переданы ему.

Уголовное дело по факту присвоения было возбуждено в начале 2015 г., расследование завершилось в декабре.