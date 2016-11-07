Антиигиловская коалиция не успеет освободить Ракку до ухода Обамы с поста президента – Reuters

Начавшееся 6 ноября наступление антиигиловских сил на Ракку едва ли увенчается победой до завершения президентского срока Барака Обамы в январе, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в США. По их словам, участники наземной операции сначала попытаются взять этот город в блокаду, а на это уйдет не менее двух месяцев или даже больше. Таким образом, завершение задачи по изгнанию «Исламского государства» (запрещено в России) из Ракки унаследует победитель выборов 8 ноября, а Обама не сможет зачислить эту победу на счет своего президентства.

Один из собеседников Reuters сказал, что взять Ракку в ближайшем будущем не спосбны ничьи войска. Другой – что необходимые для участия в операции арабские подразделения все еще тренируются. Всего агентство опросило девять источников.

Генерал ВМФ США Джозев Данфорд напомнил, что военные давно предупреждали, что только на изоляцию Ракки уйдут месяцы.

Ракка считается оплотом ИГ в Сирии. В наступлении на нее участвуют и сирийские повстанцы, в том числе отряды курдов.