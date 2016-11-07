Эквадор разрешил допросить основателя WikiLeaks Ассанжа по делу об изнасиловании

Основателя сайта утечек WikiLeaks Джулиана Ассанжа допросят 14 ноября в посольстве Эквадора в Лондоне по делу о преступлениях сексуального характера, сообщила в понедельник прокуратура Швеции. «Эквадор удовлетворил ходатайство со стороны Швеции на оказание юридической помощи, допрос будет проводиться эквадорским прокурором», – говорится в коммюнике, распространенном прокуратурой Швеции.

На процедуре допроса будет также присутствовать заместитель шведского генпрокурора Ингрид Исгрен и следователь полиции, пишет Reuters.

Джулиана Ассанжа в Швеции обвиняют в изнасиловании двух женщин в 2010 г., однако он сам отвергает все обвинения. Основатель WikiLeaks, получивший политическое убежище в Эквадоре, в течение нескольких лет скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне. Он опасается, что Швеция, обвинившая его в изнасиловании и добивающаяся его экстрадиции, может передать его в США.