Украина поддерживает стремление Молдавии к выводу российских войск из Приднестровья

Украина поддерживает территориальную целостность Молдавии и ее стремление вывести с ее территории российскую военную базу. Как сообщает сайт министерства обороны Украины, об этом руководитель ведомства Степан Полторак заявил после встречи с министром обороны Молдавии Анатолием Шалару. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества ведомств и возможности его углубления.

6 ноября молдавские СМИ сообщили, что Украина готова предоставить «зеленый коридор» для вывода российского контингента и вооружения из населенного пункта Колбасна в Приднестровье и проинформировала об этом молдавское оборонное ведомство, сообщает УНИАН. По информации портала Deschide.MD, Шалару заявил журналистам после встречи, что подробный план по выводу российских войск и вооружений будет разработан до конца 2016 г. и что хранящиеся в селе Колбасна вооружения опасны и для жителей Молдавии, и для жителей Украины, «не говоря уже о населении левобережья Днестра».

О всех достигнутых договоренностях будет проинформирован офис ОБСЕ, а сам вывод войск и вооружений должен будет проходить под контролем ОБСЕ и ООН, добавляет Deschide. По его информации, до конца этого года пройдет еще одна встреча по этому вопросу.

«Далее мы намерены обратиться в международные организации для того, чтобы они оказали влияние на руководство России и поспособствовали началу указанного процесса эвакуации. С нашей стороны для этого будут предоставлены все виды помощи и пути для транспортировки: наземный, воздушный, морской», - заявил Шалару (цитата по УНИАН). Он добавил, что Молдавия не понесет на это почти никаких затрат, за исключением ситуации с нетранспортабельным оружием, но деньги на его уничтожение Кишинев рассчитывает получить у ОБСЕ и США.

Российская сторона пока не комментировала эти сообщения.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Сегодня она насчитывает около 1200 военнсослужащих, часть из которых участвует в миротворческой операции, напоминает ТАСС. В задачу российских военных также входит охрана военных складов вблизи села Колбасна, где, по разным данным, находится свыше 20 000 т вооружений и боеприпасов, оставшихся после вывода советских войск из Европы.

ТАСС также напоминает, что министр Шалару является вице-председателем входящей в правящую коалицию Либеральной партии (ЛП), которая выступает за отказ от прописанного в конституции статуса нейтралитета, вступление Молдавии в НАТО и поддерживает идею объединения с Румынией.