Саудовская Аравия остановила поставки нефтепродуктов в Египет на неопределенный срок

Саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) прекратила экспорт нефтепродуктов в Египет на неопределенный срок, завил в понедельник министр нефти Египта Тарек аль-Мулла. «Они не назвали причину. Они просто известили нас, что прекращают поставки до уведомления», - сказал министр агентству Reuters.

Saudi Aramco еще в начале октября фактически прекратила поставки нефтепродуктов Egyptian General Petroleum Corp., но египетская сторона считала контракт действующим. Официально Эр-Рияд не объясняет, почему именно были прекращены поставки, однако отношения между Египтом и Саудовской Аравией ухудшились в ходе сирийского кризиса. В результате Египет вынужден закупать нефтепродукты на открытом рынке по более высоким ценам.

На этом фоне Т.аль-Мулла совершил крайне необычную поездку в Иран, который считается давним противником Египта, передает BBC. По данным информированных источников, в ходе своего неожиданного визита министр собирается договориться о поставках нефти и нефтепродуктов.

Договор между Египтом и Саудовской Аравией предусматривал поставки 700 000 т нефтепродуктов ежемесячно в течение пяти лет. Сумма сделки составляла около $23 млрд.