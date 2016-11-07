Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки Як-52 в Самаре

Следственный комитет России начал проверку по факту жесткой посадки Як-52 в Самаре, сообщили в Приволжском управлении на транспорте СКР.

«Следователи выехали на место авиационного происшествия, в результате которого затонул самолет. В ходе начатой проверки будет проверено техническое состояние самолета и качество топлива, а также будут оценены действия пилота», - сказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госинспекции по маломерным судам, находившиеся поблизости от места инцидента, спасли двух пилотов, самолет утонул. По данным ГУ МЧС по региону, пилоты не получили ранений, они промокли и замерзли. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что у самолета могли возникнуть неполадки с двигателем.

В Самаре на площади имени Куйбышева 7 ноября прошел Парад памяти, посвященный 75-летию военного парада, проходившего 7 ноября 1941 г. В понедельник приблизительно в 12:00 самолет, участвовавший в параде, совершил жесткую посадку на воду в акватории реки Татьянка.