Супруга Саакашвили Сандра Руловс отказалась от места в парламенте Грузии

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс отказалась от депутатского мандата, который она получила в ходе состоявшихся в октябре парламентских выборов по партийным спискам.

Руловс в понедельник обратилась в ЦИК Грузии с заявлением о приостановке ее депутатского мандата, сообщают грузинские СМИ.

В парламент нового созыва Руловс прошла в составе 27 депутатов от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). В партийном списке она числилась под вторым номером.

Ранее Руловс, которая баллотировалась в качестве кандидата от ЕНД в Зугдидском одномандатном избирательном округе, отказалась от участия во втором туре парламентских выборов, состоявшихся 30 октября.

После первого тура выборов, 8 октября, лидер ЕНД Саакашвили обратился к партии с предложением отказаться от участия ее кандидатов во втором туре выборов, а уже избранных депутатов призвал сдать мандаты и отказаться от парламентской деятельности. На политсовете ЕНД большинством голосов отвергли эти предложения Саакашвили.