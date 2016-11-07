Росавиация предупредила о возможных задержках рейсов в аэропортах Москвы

Росавиация попросила пассажиров заранее выезжать в столичные аэропорты и с пониманием относиться к возможным задержкам рейсов из-за плохих метеоусловий в московском регионе. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.

«Возможны кратковременные задержки (до часа) отправки и приема самолетов в связи с профилактическими мерами по обеспечению безопасности полетов при сложных метеоусловиях», - отметил он.

В аэропортах московского авиаузла есть необходимые запасы реагентов и противообледенительной жидкости для обработки полос и воздушных судов, на летных полях аэродромов работает спецтехника, добавил Извольский.

Накануне из-за плохих метеоусловий в столичных аэропортах были задержаны или отменены десятки рейсов.