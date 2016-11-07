Захарова сообщила о давлении ФБР на российских дипломатов в США

ФБР оказывало прямое давление на российских дипломатов, чтобы запретить им приближаться к местам проведения голосования на президентских выборах в США 8 ноября. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в сети Facebook.

«Я не понимаю, что происходит с Вашингтоном: рука Москвы во всех местах, "кремлевские хакеры", утечки секретной информации, запрет российским дипломатам приближаться к избирательным участкам, - отметила дипломат. - Дошло до открытого запугивания сотрудников дипломатических учреждений. Так, госдепартамент нотой рекомендовал российским представителям "самостоятельно не подходить к избирательным участкам", а власти некоторых штатов пошли еще дальше и пригрозили уголовным преследованием. То есть даже посмотреть на процедуру голосования нельзя».

По ее словам, «в последние дни имели место факты прямого давления на российские загранучреждения в США со стороны ФБР, агенты которого с нескрываемой угрозой дали понять, что американскими выборами нам лучше не интересоваться». «Причем в Хьюстоне, чтобы сделать такое "предупреждение", была устроена целая спецоперация в стиле голливудских боевиков с блокированием на дороге автомобиля сотрудника нашего Генерального консульства, - добавила Захарова. - Остановили машину и начали "внушать", что на голосование нельзя не только смотреть, о нем нельзя даже думать».

При этом дипломат указала, что посольство России в Вашингтоне уже сделало соответствующее представление госдепартаменту. «Но возникает вопрос: а что может увидеть иностранный дипломат на американских избирательных участках такого, что за дело взялись "мистер Смиты", и почему процедура наблюдения за выборами вообще контролируется ФБР?!» - заключила представитель МИД России.