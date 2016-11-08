Директор ФБР может лишиться своего поста после президентских выборов

Возобновление расследования о служебной переписке кандидата в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон за 11 дней до выборов могут стоить поста директору ФБР Джеймсу Коми. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в окружении президента США Барака Обамы.

На отставке настаивала старший советник Обамы Валери Джаррет. Президент после нескольких дней обсуждения этого вопроса согласился, утверждает издание. Он искал способы легального отстранения Коми, опасаясь, что тот обвинит власти в давлении на следствие. Джаррет предложила вариант увольнения за «непродуманное вторжение в ход президентских выборов». Обама поверил, что этот шаг будет одобрен обеими партиями в Конгрессе. После того как план был одобрен советником Белого дома по юридическим вопросам, президент распорядился готовить его к исполнению.

Преемник Коми пока не определен. Возможно, им может стать генпрокурор Лоретта Линч, но это лишь один из вариантов.

Не исключено, что Коми может уйти еще до того, как об этом решении объявит Белый дом, поскольку он бросил тень на ФБР и больше не пользуется доверием подчиненных, считает один из собеседников издания.