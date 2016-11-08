За сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков

За последние сутки в столичном регионе выпало, по предварительной оценке, до 19 мм осадков в виде дождя и мокрого снега, это 33% месячной нормы,сообщили «Интерфаксу» в Гидрометеобюро Москвы и Московской области. Максимальный прирост осадков был зафиксирован в Москве, на базовой метеостанции на ВДНХ. Сильные дожди с мокрым снегом также прошли в Дмитрове, Волоколамске, Можайске, Павловском Посаде, Наро-Фоминске, Егорьевске и Одинцовском районе.

Сервис «Яндекс.Расписания» на 8.53 показывает, что есть отмены и задержки рейсов во всех трех аэропортах Московского авиаузла, отмен немного – одна во «Внуково», пять в «Домодедово», три в «Шереметьево», связаны ли они именно с погодными условиями, сервис не показывает. Агентство «Москва» со ссылкой также на «Яндекс.Расписания» сообщает, что почти 80 рейсов задерживается и 15 отменено.

Метеорологи обещают, что во вторник мокрый снег и небольшой дождь пройдут в столичном регионе только местами. Днем будет около 1–3 градусов тепла.