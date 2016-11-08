В Петербурге раскрыли ячейку «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ выявили и 8 ноября задержали подозреваемых участников петербургской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Решается вопрос о мере пресечения для задержанных. Сколько их, не уточняется. Они были выявлены в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о создании в Петербурге ячейки террористической организации.

«Интерфакс» напоминает, что в Петербурге по уголовным делам, связанным с участием в «Хизб ут-Тахрир», в разное время были задержаны девять человек. Семеро из них уже были осуждены ранее. В июне 2014 г. были задержаны Сергей Яблоков и Роман Иванов. Тогда же задержали других подозреваемых в причастности к ячейке: Гапура Магомедова, Махамадимина Салиева, Карима Ибрагимова и Эльдара Рамазанова. В апреле 2015 г. в связи с такими же подозрениями были задержаны Дмитрий Михайлов и Иса Рагимов, а в июне 2015 г. – Ильяс Кагиров.

Магомедов и Салиев по решению Московского окружного военного суда были приговорены в августе 2015 г. к пяти годам колонии. В конце марта 2016 г. Яблоков и Иванов получили 12 лет и шесть месяцев и 13 лет и 4 месяца строгого режима соответственно. В августе 2016 г. были осуждены Ибрагимов, Рамазанов и Кагиров. Их приговорили к 17, 16 и 5 годам заключения соответственно.

«Хизб ут-Тахрир аль Ислами» была создана в Палестине в 1953 г. Ее сторонники призывают к смещению правительств республик Центральной Азии и построению на их территории единого государства – Исламского Халифата. Организация запрещена в России как террористическая решением Верховного суда от 14 февраля 2003 г.