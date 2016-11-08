Россия и США выступили против ограничения права вето в Совбезе ООН

В ООН пока нет единого решения по реформе Совета Безопасности, заявил заместитель постоянного представителя России при международной организации Владимир Сафронков. Он отметил, что страны – члены всемирной организации продвинулись в обсуждении, однако разногласия остаются.

Россия, по его словам, продолжает поддерживать участие в Совбезе развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. «Мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать чуть более 20 членов», – добавил Сафронков.

Наиболее популярным предложением, высказанным за последнее время, стала инициатива Франции и Мексики об ограничении права вето для членов Совета Безопасности ООН, в случае когда в рассматриваемой ситуации совершены преступления против человечности, военные преступления и геноцид.

Сафронков отметил, что российская сторона не приемлет «любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая право вето».

Вашингтон выступает против изменения права вето. «Мы по-прежнему против любого расширения или изменения вето», — заявила зампостпреда США при ООН Мишель Сисон.Он добавил, что США готовы поддержать «обоснованные предложения по скромному расширению Совета за счет включения как постоянных, так и непостоянных членов».