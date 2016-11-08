Лавров: Россия больше всех заинтересована в урегулировании конфликта на Украине

Москва отвергает обвинения в замораживании конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе выступления на «Потсдамских встречах» в Фонде публичной дипломатии имени Горчакова.

«Россия заинтересована в разрешении конфликта у своих границ больше, чем кто бы то ни было, несмотря на то что периодически вы слышите утверждения, что будто мы хотим искусственно этот конфликт затягивать, сохраняя его в таком замороженном состоянии навсегда», – указал он.

Он обратил внимание, что «все согласны с тем, что на повестке дня остается скорейшее и полное выполнение минских соглашений, в рамках которых Киев взял на себя совершенно конкретные обязательства предоставить Донбассу особый статус, закрепив его в конституции Украины, принять закон об амнистии, провести местные выборы».