Путин посетит Токио в рамках визита в Японию в декабре

Замглавы МИД России Игорь Моргулов рассказал детали визита в Японию в декабре президента России Владимира Путина.

«Мы сейчас в процессе обсуждения. Точно будет в Токио, и, может быть, добавится еще один город. Токио точно будет», – сказал Моргулов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее говорила, что Путин не сможет посетить Нагасаки из-за плотной программы, но обязательно постарается сделать это при первой возможности.

Путин приедет в Японию 15 декабря. Это значительный прорыв в отношениях, учитывая, что визит откладывался с 2014 г.