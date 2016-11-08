Правительство решило не отнимать зарубежные торгпредства у Минэкономразвития – Шувалов

Правительство решило не передавать зарубежные торгпредства от Минэкономразвития Минпромторгу, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на экспортной конференции во вторник в Москве.

«Мы понимаем, что есть сложность и по ответственности Минпромторга. Мы серьезно рассматривали в свое время, стоит или не стоит передавать торгпредства Минпромторгу», – сказал он. Однако, по словам Шувалова, было принято решение, что это «достаточно опасно, это серьезная организационная работа».

«Решили поступить иначе. Российский экспортный центр (РЭЦ) сейчас набрал силу, и мы думаем, что надо начать с некоторых наиболее продвинутых торгпредств, которые можно передать в подчинение РЭЦу. И тогда уже создавать это как торговый дом или как совмещенную функцию торгового дома вместе с торгпредством», – продолжил чиновник.

Он подчеркнул, что надо действовать гибко, чтобы не ломать систему, когда при передаче ведения из одного ведомства в другое можно потерять компетенции.