Депутаты парламента Ленобласти опоздали на заседание из-за снегопада

Некоторые депутаты заксобрания Ленинградской области опоздали к началу заседания из-за пробок в Петербурге, вызванных долгим снегопадом, сообщает «Интерфакс». Здание парламента расположено в центре города.

На начало заседания в зале зарегистрировались 28 депутатов из 50. Спикер Владимир Бебенин объявил, что несколько депутатов уже сообщили ему, что едут, но опаздывают из-за снегопада.

Три или четыре депутата находятся в отпусках или на больничных, в пробках застряли 10 депутатов, сообщили агентству в пресс-службе заксобрания.

Парламент должен был рассмотреть проект бюджета региона на 2017 г. в первом чтении.

В Петербурге и Ленинградской области третий день подряд почти непрерывно идет снег, в понедельник днем снегопад стал обильным. Региональное управление ГИБДД заметило резкий рост числа ДТП. «В субботу в регионе произошло 329 ДТП с 11 пострадавшими. В воскресенье – 247 ДТП с девятью пострадавшими. В понедельник зафиксировано 536 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 12 человек», – цитирует «Интерфакс».

В соцсетях появляются фотографии последствий снегопада. В частности, агентство упоминает снимок, на котором пассажиры голыми руками выталкивают автобус из сугроба на остановке. «Фонтанка.ру» опубликовала фото, на котором председатель комитета по благоустройству правительства города Владимир Рублевский лопатой расчищает снег у здания детского садика на ул. Кржижановского.