Москалькова ждет результаты прокурорской проверки жалоб Дадина через неделю

Результаты проверки жалоб осужденного за нарушения на митингах Ильдара Дадина могут быть получены через неделю или полторы, заявила уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Ее цитирует «Интерфакс». «Идет доследственная проверка, прокурорская проверка, и я запросила материалы, по каким причинам он был водворен в штрафной изолятор», - добавила она. По ее словам, ФСИН пока не принимала решения перевести осужденного из сегежской колонии номер 7 в другое учреждение. Ранее Москалькова предлагала это сделать. 8 ноября она повторила, что по ее мнению, целесообразно перевести его «ближе к семье».

1 ноября «Медуза» опубликовала письмо Ильдара Дадина жене, в котором он писал о систематических избиениях и пытках в сегежской колонии ИК-7. Независимая врачебная комиссия не обнаружила следов побоев у активиста, сообщило 2 ноября пресс-бюро ФСИН. Адвокат Дадина Алексей Липцер сообщил, что СКР начал доследственную проверку опубликованных жалоб заключенного и представители комитета приезжали в колонию. Членам ОНК его клиент подтвердил все, что написал в письме про пытки и избиения, добавил юрист.