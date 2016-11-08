США ответили на ноту МИД России о наблюдателях на выборах

Посольство США в Москве получило ноту МИД России в связи с ограничением доступа российских дипломатов к избирательным участкам, заявила официальный представитель посольства США в России Мария Олсон.

При этом в американском посольстве назвали безосновательными претензии России по поводу того, что правительство США ограничивает доступ российских наблюдателей к выборам. Олсон отметила, что России предложили присоединиться к делегации наблюдателей ОБСЕ - как к долгосрочным, так и краткосрочным группам наблюдателей. «Россия приняла решение не участвовать», - сказала Олсон.

Как отметила дипломат, российская сторона не назвала кандидатур для участия в парламентской наблюдательной миссии ОБСЕ.

Кроме того, в ноте, которую Москва направила в американское посольство, было объявлено нежелательным присутствие дипломатов из США на всех предстоящих в России выборах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что нота в американское посольство согласована с Кремлем.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что ФБР оказывает прямое давление на российских дипломатов с целью не допустить их к избирательным участкам на выборах президента США. Она рассказала, что в Хьюстоне агенты ФБР блокировали машину сотрудника генконсульства России.