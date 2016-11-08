Политехнический музей оштрафован за отсутствие лицензии на организацию детских кружков

Политехнический музей оштрафован на 185 000 руб. за организацию детских образовательных кружков без лицензии, говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

«Симоновская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства должностными лицами ФГБУК «Политехнический музей» по обращению о нарушении прав несовершеннолетнего при проведении занятий в научном кружке «Самый юный медик», - говорится в сообщении.

Музей является некоммерческой организацией, в его структуре организован научно-образовательный проект «Научные лаборатории», выяснила прокуратура. В состав проекта входит направление «Лаборатория биологии», в рамках которого действует кружок «Самый юный медик».

По информации департамента образования Москвы, «процесс реализации данных программ является образовательной деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам», которая подлежит лицензированию. Но заявление от Политехнического музея о выдаче лицензии в департамент не поступало, лицензия музею не выдавалась, выяснила прокуратура.

В связи с этим прокурор возбудил дело в отношении ФГБКУ «Политехнический музей» за «осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения», а два «виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания».

«По результатам рассмотрения административного материала судом учреждение культуры привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 185 000 руб.», - отмечается в сообщении.