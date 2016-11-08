90% россиян одобряют введение штрафов для депутатов за прогулы – ФОМ

Около 90% россиян одобряют возможное введение штрафов для депутатов за прогулы заседаний Госдумы без уважительной причины. Более 30% опрошенных считают, что введение штрафов приведет к сокращению числа прогулов. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передает ТАСС.

Только 5% россиян отрицательно относятся к возможному введению штрафов, еще 5% респондентов затруднились дать ответ. Не менее 23% респондентов считают, что штрафы не приведут к сокращения числа прогулов, 39% думают, что сокращение будет незначительным, 13% затруднились ответить.

56% респондентов знают о том, что такая инициатива обсуждается.

Телефонный опрос ФОМ проводился 29-30 октября, в нем участвовали 1000 респондентов из 320 городских и 160 сельских населенных пунктов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.