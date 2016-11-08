Оппозиция хочет провести митинг в Москве против участия России в сирийской войне

Оппозиция хочет провести в Москве митинг против участия России в боях в Сирии. Заявка подана в мэрию, сообщил «Интерфаксу» один из лидеров незарегистрированной «Партии 5 декабря» Сергей Давидис. По его словам, акцию организуют «Парнас», незарегистрированные «Партия 5 декабря» и Либертарианская партия, а также движения «Солидарность» и «За права человека» Льва Пономарева. В этих партиях и движениях считают, что у России слишком много проблем внутри страны, чтобы тратить ресурсы на войну, а помощь Сирии должна быть в первую очередь гуманитарной.

«Мы требуем, чтобы военное вмешательство в Сирии было направлено исключительно на борьбу с международным терроризмом и осуществлялось совместно с международным сообществом под эгидой ООН», - добавил Давидис.