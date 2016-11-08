Сенатор от Крыма внесла в Госдуму законопроект о новой идеологии

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект о новой идеологии для России. По словам Ковитиди, единая идеология необходима для обеспечения единства русского народа и формирования современной идеологии.

«Настоящий законопроект уже подан мной в Государственную думу», — сказала Ковитиди на заседании крымского правительства.

По ее словам, Россия нуждается в идеологии, отвечающей целям духовного возрождения и памяти об исторических событиях, которые сыграли важную роль в становлении нравственности, понятия долга и чести перед Родиной, а также явились воплощением единства воли народа.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею создания отдельного закона о российской нации. Автором идеи является заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов. Он предложил разработать закон «О российской нации и управлении межэтническими отношениями». Основой для такого закона, по мнению президента, может стать стратегия по развитию национальных отношений. Кроме того, он поддержал предложение провести год единства российской нации.