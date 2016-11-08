Москалькова предложила упразднить доследственные проверки

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова предлагает уйти от процедуры доследственных проверок, которые фактически дублируют следственные действия. Она сказала ТАСС, что, по ее мнению, с поступления обращения о возможном преступлении «сразу же должен работать весь механизм уголовного процесса, включая защитника, возможности осуществления государственной защиты тех, кто обратился». «И, конечно, для следователя создать необходимые условия, чтобы он мог сразу же вступить в дело, и это работает на защиту интересов потерпевшего», - добавила она. Так она ответила на вопрос, какие темы она планирует поднять до конца этого года.

"Сегодня доследственная проверка проводится до месяца. То есть до месяца человек находится в непонятном положении - у него нет статуса ни потерпевшего, ни обвиняемого, подозреваемого. За это время утрачивается доказательная база порою, и человек не понимает - почему два следствия проводят? Вроде бы он уже дал все показания. Его сперва опрашивают, потом - допрашивают", - отметила она.

Также в этом году Москалькова намерена уделить внимание вопросам социальной сферы, ЖКХ, трудовых отношений, включая вопросы невыплаты зарплат.